Una de las grandes rivalidades de la Concacaf se inclinó, en esta ocasión, a favor de Estados Unidos. En búsqueda de un delantero goleador con proyección, la Selección USA se le adelantó a México, convocó a un atacante con ascendencia mexicana y lo hizo debutar con un golazo. ¡Pudo ser del Tri!

La Selección de Estados Unidos mostró buen juego en el Mundial de Qatar 2022 y, a pesar de no contar con un delantero ‘9’ que marcara diferencia, los liderados por Christian Pulisic llegaron hasta octavos de final. ¿Encontraron la solución en el atacante que le quitaron al Tri? Es muy pronto para saber la respuesta, pero empezó con el pie derecho.

Con 24 años, Brandon Vázquez lleva seis temporadas en la MLS. El poder goleador del delantero con ascendencia mexicana despertó en el 2022 y tras marcar 19 goles, temporada regular y Playoffs, con FC Cincinnati empezó a despertar el interés de la Selección USA.

¡Dicho y hecho! Vázquez escogió jugar para Estados Unidos en lugar de representar al Tri por una sencilla razón. “México no se ha acercado, Estados Unidos sí y parece que para un lado va más que el otro porque no he tenido ninguna conversación con nadie de allá, le reveló Brandon a TUDN. Unos días después ya debutó con un golazo en el USMNT.

El delantero que Estados Unidos le quitó a México debutó con un golazo

En el partido amistoso que disputaron Estados Unidos y Serbia el 25 de enero de 2023, Brandon Vázquez, aquel delantero que USA le quitó a México, debutó con un golazo. Se levantó por los aires, cabezazo de costado y.... ¡Gol! Pudo ser del Tri. La Selección USA terminó perdiendo 1 – 2 y el siguiente encuentro amistoso será contra Colombia el sábado 28 de enero a las 19:30 ET en el estadio Dignity Health Sports Park en Carson, Los Ángeles.