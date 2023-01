Una de las últimas batallas que brindaron, fuera de la cancha, entre las selecciones de Estados Unidos y México, fue por la escogencia del delantero Brandon Vázquez, que juega en FC Cincinnati, figura en la última temporada de Major League Soccer (MLS).

Hijo de padres mexicanos y nacido en San Diego, California, si bien representó a la Unión Americana a nivel juvenil, puede representar al Tri a nivel internacional, de hecho, cuando se le vinculó con Chivas de Guadalajara, y durante el 2022, se mencionó tal posibilidad.

Sin embargo, fue el propio Vázquez que en entrevista con TUDN reveló cuál es su decisión definitiva respecto a qué selección escogerá para jugar a nivel internacional adulto, y explicó el porqué ha elegido defender a Estados Unidos por sobre México.

La decisión final de Brandon Vázquez



"Para mí las dos selecciones son… no puedo escoger mal, las dos selecciones son de las mejores del mundo, así que elegir para mí será lo mejor en el momento para mi carrera. México no se ha acercado, Estados Unidos sí y parece que para un lado va más que el otro porque no he tenido ninguna conversación con nadie de allá", partió señalando el atacante.

Consultado por si esperaba el llamado de la Selección Mexicana, Vázquez reconoció que "un poquito. La verdad me lo esperaba pero no ha pasado. No es decisión mía, yo voy con lo que venga. Estados Unidos está en busca de un técnico definitivo y a ver qué pasa".