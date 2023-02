Con la confirmación de su presencia por parte de la FIFA, la Selección de Estados Unidos inicia de manera oficial su camino hacia el Mundial 2026, con una gran interrogante por dilucidar: ¿Quién será su nuevo entrenador?

Ante la complicada situación que enfrenta su antecesor, Greeg Berhalter, y con la confirmación de mantener al interino Anthony Hudson, hasta la Copa Oro 2023, son varios los nombres que suenan para tomar el cargo, y hay otros que se postulan al mismo.

Tal es el caso de Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, máximo ídolo del Arsenal inglés, y hoy analista en la cadena CBS Sports, quien aseguró tener las capacidades y el conocimiento para dirigir a Estados Unidos en el Mundial 2026.

Thierry Henry quiere dirigir a USA en Mundial 2026



"¿Conozco a los jugadores (de Estados Unidos)? Sí, conozco a los jugadores. ¿Conozco la liga? Sí, conozco la liga. ¿Me gustaría ser entrenador en cualquier nivel? Sí, por supuesto, eso es algo que me gustaría hacer. Pero volviendo a la selección nacional de USA y a Estados Unidos en general, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué quieres ser?", indicó Titi.

Tomando en cuenta que su último trabajo en el fútbol fue ser asistente de Roberto Martínez, en la Selección de Bélgica, Henry fue enfático en advertir que "ser el número dos ya no es algo que me gustaría hacer. Respeto enorme al jefe, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me gustaría, me gustaría tener una oportunidad (en los banquillos) de nuevo".