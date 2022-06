Un desafío de marca mayor será el que sostendrá, este domingo 5 de junio, la Selección de Estados Unidos, cuando a partir de las 5:00 PM (hora del Este) enfrente a la Selección de Uruguay, en Kansas City, en su segundo partido amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022.

Ambos equipos llegan a este juego con sendas victorias en sus primeros juegos de la fecha FIFA de junio, donde el Team USA goleó en Cincinnati por 3-0 a Marruecos; mientras que la Celeste derrotó, por idéntico marcador, a la Selección Mexicana en Phoenix.

De cara al partido ante Uruguay, el técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter, dispondrá de tres, y hasta cuatro, modificaciones en su 11 titular, teniendo la duda por el lateral izquierdo, ya que Antonee Robinson no entrenó este sábado por molestias no relacionadas con COVID-19. De no estar presente, su lugar será ocupado por Joe Scally.

El posible 11 titular de USA vs. Uruguay



El primer cambio será en la portería, con el ingreso de Sean Johnson en lugar de Matt Turner; el segundo, en el lateral por derecha, con DeAndre Yedlin reemplazando a Reggie Cannon; y finalmente, en el mediocampo, saldrá Brenden Aaronson y dejará su lugar a Weston McKennie, quien sólo verá acción los primeros 45 minutos.

Así las cosas, Estados Unidos enfrentará a Uruguay con Johnson bajo los tres palos; Yedlin, Walker Zimmerman, Aaron Long y Robinson (o Scally) en defensa; Tyler Adams, Yunus Musah y McKennie en el mediocampo; Tim Weah, Jesús Ferreira y Christian Pulisic en delantera.