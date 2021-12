Los números hablan por sí solos. En este año 2021, la Selección de Estados Unidos conquistó su mejor número de victorias en un año calendario, con 17 triunfos en 22 partidos jugados, además de conquistar la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro 2021, siendo protagonista su entrenador, Gregg Berhalter.

Como cada diciembre, es momento de realizar balances de lo ocurrido en estos 12 meses, y en el caso del estratega no fue la excepción, y junto con felicitar a los jugadores convocados, ya sea en amistosos o torneos oficiales, les hizo un llamado a no confiarse de cara al 2022.

"Aún tenemos asuntos pendientes. Todavía no hemos logrado nada y no hemos llegado a ningún lado. Sabemos que tenemos seis juegos por hacer, debemos jugar un partido a la vez. Nuestro objetivo principal es clasificarnos al Mundial", indicó Berhalter, agregando que "ha sido un gran año, no puedo agradecerle lo suficiente a los jugadores por todo lo que nos han regalado como equipo, pero hay que demostrarlo y hacerlo realidad en 2022".

El balance de Berhalter del 2021 de Estados Unidos



Recordemos que en la actualidad, el equipo de las Barras y las Estrellas se encuentra en la segunda posición de las Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022, con 15 puntos, y que volverá a la acción a finales de enero con tres partidos.

Consultado por los grandes resultados en 2021, con dos títulos a nivel Concacaf, Berhalter aseguró que "ganar la Nations League le dio confianza al grupo para luego ganar la Copa Oro. Creo que realmente comenzó a enviarse ese mensaje a través de los duelos de Concacaf y fue un buen comienzo, pero todavía no hemos logrado nada".

"Nuestro objetivo es clasificar y todavía no estamos en Qatar, pero ahora estamos en una buena posición para seguir adelante y conseguirlo", finalizó el técnico del Team USA.