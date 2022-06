Luego de vencer por 3-0 a Marruecos, en Cincinatti, la Selección de Estados Unidos disputará este domingo 5 de junio, su segundo partido amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022, en Kansas City ante Uruguay, donde su entrenador Gregg Berhalter tiene dudas respecto de su alineación titular.

Tal y como ocurrió en la previa al primer juego de esta fecha FIFA, el estratega entregó detalles de lo que será su oncena para el juego ante los sudamericanos, con novedades en todas las líneas, de hecho, realizaría hasta cuatro modificaciones, donde hay dos dudas y dos certezas.

Las interrogantes que maneja Berhalter en la alineación de Estados Unidos, tienen que ver, en primera instancia, con el tiempo que estará en cancha Weston McKennie, donde el técnico advirtió que, al menos, jugará el primer tiempo; la otra duda es en el lateral por izquierda.

Berhalter tiene dos dudas para el 11 titular de USA ante Uruguay



En esa posición, el habitual titular es Antonee Robinson, quien en la última práctica de este sábado no se presentó por molestias estomacales, no relacionadas con el Coronavirus, aunque no está descartado, de todas maneras, si no llega, su lugar sería ocupado por Joe Scally, quien debutó con el Team USA ante Marruecos.

Así las cosas, Estados Unidos jugará ante Uruguay con Sean Johnson en portería (en lugar de Matt Turner); DeAndre Yedlin (por Reggie Cannon), Walker Zimmerman, Aaron Long y Robinson (o Scally) en defensa; Tyler Adams, Yunus Musah y McKennie (o Brenden Aaronson) en el mediocampo; Tim Weah, Jesús Ferreira y Christian Pulisic en el ataque.