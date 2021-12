No caben dudas de que el 2021 fue el mejor año para la Selección de Estados Unidos, quien no sólo quedó a tiro de cañón para clasificar al Mundial de Qatar 2022, sino que además se adjudicó la Liga de Naciones Concacaf y Copa Oro; sin embargo, para Megan Rapinoe, esto no es suficiente.

Y no es para menos, ya que la Selección Femenina es la más ganadora en la historia del fútbol, con cuatro Copas del Mundo, cuatro medallas de oro olímpicas y ocho torneos de Concacaf, por lo que a la hora de comparar, están a años luz de sus pares masculinos.

Por lo mismo, en diálogo con el podcast Football Americana, de 90min, Rapinoe fue enfática en afirmar que, a pesar del crecimiento observado en los últimos tiempos, y la masiva presencia de futbolistas en Europa, Estados Unidos está muy lejos de soñar con conquistar el Mundial.

Megan Rapinoe dictó sentencia para Selección Masculina de USA



"Creo que estamos en este período de crecimiento. Eso es realmente emocionante porque obviamente estamos viendo a muchos más de nuestros jugadores en Europa; creo que ahora mismo tenemos un par de esos jugadores y casi tratamos de jugar a su nivel, hay que dejar que Christian (Pulisic) sea especial o dejar que Weston (McKennie) sea especial o dejar que estos otros jugadores sean especiales", partió señalando la atacante.

A pesar de estos elogios a los dos principales jugadores de Estados Unidos en Europa, Rapinoe no dudó en sentenciar que "creo que nos faltan unos 15 años por lo menos para poder pensar en ganar un Mundial", agregando como motivo que "desafortunadamente no todos los futbolistas pueden ser especiales en estos momentos porque no todos tienen esa habilidad que si tienen Pulisic, McKennie, (Sergiño) Dest, etc.".