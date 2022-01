Christian Pulisic no tiene su mejor actuación con Chelsea ante Manchester City por Premier League

Por sexto partido consecutivo en la Premier League de Inglaterra, el estadounidense Christian Pulisic fue puesto como titular en el Chelsea, en esta ocasión, para un partido clave en la pelea por el título, visitando al Manchester City, en el marco de la Jornada 22.

Luego de que fuera destacado por su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, por la polifuncionalidad que ha mostrado en los últimos cotejos, debido a las lesiones de sus compañeros, el nacido en Hershey, Pensilvania fue utilizado como delantero por derecha, acompañando a Romelu Lukaku y Hakim Ziyech.

Sin embargo, el partido de Pulisic en el Etihad Stadium no fue de los mejores, de hecho, no tuvo ocasiones claras para abrir el marcador, debiendo ser reemplazado en el minuto 69 por el alemán Timo Werner. Coincidencia o no, tras el cambio, las cosas para Chelsea se complicaron.

Christian Pulisic no tuvo su mejor jornada en Chelsea



Es que un minuto después de la salida del estadounidense, los Citizens abrieron la cuenta gracias a un remate del belga Kevin De Bruyne (70'), suficiente para llevarse la victoria y aumentar la ventaja con los Blues en la tabla de posiciones a 13 puntos.

Producto de esta caída, Chelsea se mantiene segundo en la Premier League con 43 puntos, y se prepara para una semana donde tendrá dos partidos, antes de viajar al Mundial de Clubes, este martes 18 ante Brighton y el domingo 23 con Tottenham Hotspur.