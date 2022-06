La cadena CBS entregó nuevas informaciones respecto al futuro del delantero estadounidense, que por ahora no se movería del Chelsea.

Los rumores del mercado de pases en Europa tienen actualmente a un protagonista principal, como el estadounidense Christian Pulisic, quien es mencionado para salir de Chelsea y llegar a algunos equipos de Premier League, como por ejemplo, Liverpool.

En ese sentido, en las últimas semanas se mencionó al delantero nacido en Hershey, Pensilvania, como un posible fichaje para reemplazar la salida del senegalés Sadio Mané, quien fue firmado por el Bayern Munich alemán, aunque también ha sonado en otros cuadros.

De hecho, el último rumor de la prensa europea vinculaba a Pulisic en un intercambio con el Everton, para que Chelsea tenga en sus filas al brasileño Richarlison; pero hasta ahora, nada oficial sobre el futuro del estadounidense, aunque ya existe una sentencia, en materia de información.

Christian Pulisic y Liverpool: ¿Se dará el traspaso?



El periodista Ben Jacobs, de la cadena CBS Sports, aseguró en su cuenta de Twitter que es cierto que los Reds están en busca de un delantero, para suplir la salida del belga Divock Origi, cuyo destino sería el campeón italiano AC Milan, y que ese jugador no sería el Wonder Boy.

Es más, el reportero advierte que "Liverpool no está mirando a Christian Pulisic como un 'reemplazo de Mane'. Ya tienen a (Darwin) Núñez. Con Origi rumbo a Milán, aún se podría considerar otra opción de ataque, pero me han dicho que no será Pulisic".