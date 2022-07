Nuevamente se hace historia. El mediocampista Tyler Adams se convierte oficialmente en el tercer jugador estadounidense más caro de la historia del fútbol, luego de confirmarse su incorporación al Leeds United, equipo que salvó su permanencia en la Premier League de Inglaterra.

Tras superar los exámenes médicos de rigor, el volante firmó su nuevo contrato, que lo ligará al cuadro de Elland Road por las próximas cinco temporadas, en una transferencia por la que pagaron $24 millones de dólares al RB Leipzig, de la Bundesliga alemana.

En diálogo con los canales oficiales del Leeds, Adams manifestó sentirse "súper emocionado, entrar por primera vez, conocer gente hoy en el campo de entrenamiento y venir al estadio, que ahora está vacío, ¡pero no puedo esperar para jugar frente a una multitud llena!".

Adams es el tercer jugador más caro de USA



Respecto al reencuentro que sostendrá con el entrenador Jesse Marsch, con quien coincidió en New York Red Bulls y en Leipzig, el mediocampista sostuvo que "fue una gran influencia en mi carrera hasta ahora, me ha dado muchas experiencias como jugador joven que otros jugadores pueden no haber recibido, entonces, definitivamente fue una gran influencia para venir".

Así las cosas, Adams se convierte en el tercer jugador más caro de Estados Unidos, quedando por detrás de Christian Pulisic, por el cual Chelsea pagó $70.4 millones de dólares, y de su nuevo compañero en Leeds, Brenden Aaronson, por quien cancelaron $30 millones.