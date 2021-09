Llegó el día para lo que será una nueva edición de uno de los muchos eventos que dicen presente en el amplio calendario de lucha libre que ofrece la WWE. Esto le corresponde a Extreme Rules 2021, el cual se desarrollará por 13° vez con fecha de disputa para el domingo 26 de septiembre, disputándose desde el Nationwide Arena en Ohio.

La gran pelea que cerraría el espectáculo es la que tendrá a Roman Reigns enfrentándose contra Finn Balor en una nueva defensa que tendrá por el Campeonato Universal de la WWE, sabiendo que el samoano ya tiene confirmada una pelea ante Brock Lesnar en Crown Jewel a efectuarse en el mes de octubre. Esta misma regirá mediante las reglas extremas haciendo honor al nombre del evento.

Mientras que el resto de los combates se desarrollarán sin algún tipo de reglas que implique la habilitación a la no descalificación. Lo que es certero es que habrán otros cuatro cinturones que van en disputa, destacándose lo que será la pelea por el Campeonato Femenino de Raw entre su dueña, Charlotte Flair, que se medirá ante Alexa Bliss.

Cartelera:

-Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) vs. "The Demon" Finn Bálor en un Extreme Rules Match

-Campeonato Femenino de Raw: Charlotte Flair (c) vs. Alexa Bliss

-Campeonato Femenino de SmackDown: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

-Campeonato de Estados Unidos: Damian Priest (c) vs. Jeff Hardy vs. Sheamus

-Campeonato de parejas de SmackDown: The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

-Liv Morgan vs. Carmella

Extreme Rules 2021: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento de la WWE?

WWE Extreme Rules 2021 va a estar desarrollándose el domingo 26 de septiembre desde el Nationwide Arena en Ohio.

Horario del evento según cada país:

España: 02:00 horas (lunes)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos (PT): 17:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver Extreme Rules 2021 en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito. Hacia Estados Unidos también lo emitirá Peacock. Además, el canal Star Action Premium y la plataforma Star Plus transmitirán el evento para toda Latinoamérica. Recordemos que ambos requieren de un pago de suscripción para poder acceder al mismo.