“No acepta empatar”: compañero de Messi en Inter Miami revela su lado más exigente

Lionel Messi e Inter Miami no tendrán actividad hasta el mes de febrero. Todo ello tras una eliminación ante Atlanta que esta cerca incluso de marcar el fin de la era Gerardo Tata Martino. A la espera de saber que ocurre en La Florida, un compañero de La Pulga desvela su lado más exigente. Julian Gressel, sin filtro.

El futbolista alemán de 30 años y con una larga travesía por Estados Unidos habló en las últimas horas por el Podcast de la MLS. Repasó ahí un año donde por Miami hubo títulos de la Leagues Cup y la Supporters Field, pero también una dura eliminación vs. Atlanta y donde justamente Julian Gressel jugaba cursos atrás. Así es convivir con Lionel Andrés: “Messi se acercará a ti y hablará contigo en lugar de echarte en cara las cosas. Así que definitivamente vemos esa exigencia”.

“Es exigente (el vestuario con Messi). Estás hablando del jugador con más victorias en la historia del fútbol. Llegan y esperan lo mismo, y tú, como compañero de equipo, tienes que acostumbrarte a eso y acostumbrarte a eso con Messi, Suárez, Busquets y Alba”, reflexionaba Julian Gressel alrededor de la demanda de victorias como títulos que se tiene ahora mismo por La Florida. La vara se encuentra tan alta que hay que rendir en cada fecha.

Gressel, sorprendido con el hambre de Messi a sus 37 años: IMAGO

Incluso Julian Gressel habla de momentos puntuales. La camada de los Messi, Suárez, Alba y Busquets parece no haber llegado para simplemente retirarse. Los cuatro ex Barcelona, insaciables: “Es inaceptable empatar un partido, tan simple como eso. Empatamos un partido a principios de año y le recuerdo muy enfadado en el vestuario, en plan: ‘No deberíamos empatar, no podemos empatar’…Está bien empatar a veces, no podemos ganarlo todo, no es así como funciona esta liga”.

ver también ¿Quién dirige a Messi entonces? Los motivos por los que Xavi no llegaría a Inter Miami tras renuncia de Martino

Ahora toca descansar para Inter Miami y esperar novedades. A la espera de una rueda de prensa de Martino donde se aclare su futuro, nombres como Xavi, Thierry Henry o Javier Mascherano siguen apareciendo como opciones para ser el próximo DT de Las Garzas. El último que ha venido ganando fuerza, nada más ni nada menos que un Sylvinho que también fue compañero de La Pulga en Barcelona y que ejerce como DT de Albania desde 2023.

Publicidad

Publicidad