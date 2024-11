Lewandowski liquida al Balón de Oro que Messi le quitó: “El fútbol funciona como la política”

La relación entre Robert Lewandowski y Lionel Messi sigue sin atravesar sus mejores momentos. A lo largo de las últimas horas el delantero polaco de Barcelona charló con Rio Ferdinand sobre aquel Balón de Oro del 2021 que entendía como suyo y que acabó en manos del rosarino. Hubo dardos a France Football y una sensación de no entender nada que sigue presente para el ex Bayern Múnich.

“En aquel momento no entendí por qué no me lo dieron Todas las ligas se estaban jugando, la Champions se estaba jugando, y para mí era como, ¿por qué? Sé que el fútbol funciona a veces como la política, porque si tiene fútbol, tienes negocio. Y si tienes un negocio, tienes políticas”, empezaba el delantero sobre una temporada 2019-2020 azotada por la pandemia. Una que también terminaría con Bayern Múnich ganando los seis títulos posibles del año calendario y con un Lewandowski batiendo récords en cada frente.

Recordemos que France Football suspendió el Balón de Oro de aquel año. Lo hizo en una muestra de respeto a los fallecidos por la pandemia y para homenajear a quienes nos habían dejado en aquellos duros meses. En 2021 volvió el premio, todo apuntaba a Lewandowksi pero fue finalmente Messi quien se quedó con el galardón tras conseguir la Copa América. Leo elogió al polaco, este confirmó en varias ocasiones que no le gustó lo ocurrido y en Qatar 2022 hubo un choque que sigue vigente hasta la fecha.

Lewandowski fue premiado en aquella gala como mejor delantero de la temporada: IMAGO

Aquel 2-0 a favor de la Argentina mostró como las heridas estaban lejos de encontrarse cerradas. Messi y Lewandowski tuvieron un cruce sobre el césped de Qatar que La Pulga explicaría tiempo más tarde: “A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él”.

Lewandowski afirma que a día de hoy recibiría el premio si France Football reculase en su decisión. Aquella campaña 2019-2020, con un total de 55 goles y 10 asistencias para Robert en 47 partidos, valió para ganar Bundesliga, Supercopa de Alemania, de Europa, Copa de Alemania, UEFA Champions League y el Mundial de Clubes. El polaco confirma que la elección de Messi como vencedor y tras la Copa América de Brasil 2021 sigue en su cabeza.

