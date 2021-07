La Selección de Eslovenia hizo su debut en el básquetbol de los Juegos Olímpicos con un triunfo ante Argentina por 118-100. Luka Doncic tuvo una actuación descomunal al aportar 48 puntos, con 11 rebotes y 5 asistencias y se quedó a sólo 7 puntos de la mejor producción de anotación en un partido olímpico, de la cuál es dueño el brasileño Oscar Schmidt, con sus 55 tantos ante España en 1988.

Sergio Hernández, el entrenador del equipo albiceleste, destacó la labor del alero de Dallas Mavericks y lo puso en el máximo pedestal del básquetbol de la actualidad en charla con TyC Sports: "Eslovenia sería un grandísimo equipo sin Luka Doncic. Con Doncic, es otra cosa. Lo dije hace dos años y lo digo hoy: es el mejor jugador del mundo".

"No pudimos nunca. Doncic hizo lo que hizo, como quiso. Todo lo que intentamos lo vulneró, ni un segundo pudimos pararlo. No lo pudimos neutralizar, el partido fue para un lugar que no esperábamos, y no pudimos estar cerca en ningún momento", detalló sobre la derrota y los intentos fallidos de contenerlo.

Luis Scola, que fue el goleador del equipo argentino con 23 puntos, también destacó el mérito de Doncic y de Eslovenia: "Estuvo demasiado bien, obviamente. Lo hizo increíble, pero todos hicieron un muy buen partido, acertaron con muchos tiros. Jugaron mucho mejor que nosotros y merecieron ganar. No creo que hayamos defendido bien hoy, creo que es obvio".

Argentina volverá a presentarse en el Saitama Super Arena el próximo jueves cuando se enfrenten a España por la segunda fecha del Grupo C, reviviendo la final del Mundial de China 2019, en donde los europeos se consagraron campeones.