Los jugadores de Genshin Impact están disfrutando ahora de su versión 2.0, que trajo entre otras cosas la enorme región de Inazuma. Pero la desarrolladora miHoYo sigue actualizándolo, y dentro de poco estarán disponibles nuevos personajes: entre ellos Sayu, a quien acaban de presentar en profundidad.

El estudio lanzó un nuevo trailer titulado "Sayu: ¡Yujuuu, un tejón!", en el que muestran más sobre el gameplay y la personalidad de la Ninja vaga. Será un personaje Anemo, que si bien cumple el rol de soporte, puede tanto curar a sus aliados como herir a enemigos con sus habilidades.

Una de las habilidades consiste en girar hasta chocar contra un oponente, mientras que en otra invoca a su compañero, un Daruma que hace daño a enemigos a la vez que cura aliados. En cuanto a su trasfondo, Sayu es parte de la organización Shuumatsuban de Inazuma.

Si bien es una experta en las artes del ninjutsu, lo único que le interesa es dormir, tal como vemos en el trailer. Cabe destacar que junto a Sayu se lanzará Yoimiya, una arquera Pyro de cinco estrellas. Anteriormente en la versión 2.0 se unieron Kaedehara Kazuha y Kamisato Ayaka.

¿Cuándo llega Sayu a Genshin Impact?

Sayu se podrá obtener en el banner nuevo "Tapestry of the Golden Flame", el cual estará disponible a partir del 10 de agosto. Será un personaje de cuatro estrellas. Después de Sayu, los jugadores podrán probar a Aloy, la protagonista de Horizon Zero Dawn, quien llegará con el parche 2.2.