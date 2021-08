El viejo continente está en shock luego de que se confirmase que el argentino no podrá volver a la que fue su casa en los últimos 20 años. Títulos para la historia.

El viejo continente arde con la que es la noticia más impactante del siglo XI para el fútbol mundial. Barcelona y Lionel Messi no seguirán juntos luego de la reunión sostenida en horas de la tarde de ayer en el Camp Nou, donde Joan Laporta comunicó al padre del argentino la imposibilidad de su fichaje. En plena resaca europea, estas son las portadas más destacadas del final de un ciclo glorioso para LaLiga.

Prácticamente todas las redacciones de los principales medios del viejo continente estaban seguras de poner postear hoy títulos alrededor del regreso del argentino y su último contrato con Barcelona. Tras unas horas de locos donde España, Italia, Francia e Inglaterra intentaban asimilar la noticia, estas son las portadas más relevantes en este momento.

“Drama, Bombazo, A10S”

MARCA, Mundo Deportivo, AS y Sport abrieron su mañana con títulos contundentes que apuntan contra el club y sus problemas financieros cómo los culpables de que el 10 ahora mismo, no pueda volver al Barcelona. “El Barça deja escapar a Messi, Drama ¡Messi se va!, ¡Bombazo! ¡Messi se va!, No Seguirá”, son los titulares utilizados para unas portadas que nadie quería dar en la península ibérica.

La noticia recorrió todo el viejo continente, donde diarios cómo La Gazzetta dello Sport, Daily Mail, Corriere dello Sport y The Mirror también se mostraron incrédulos antes la noticia de la última década en el fútbol europeo: “Messi deja Barcelona, Messi no irá al Barcelona, Messi rompe, Messi abandona Barcelona”.

Probablemente el titular más aplaudido de las últimas horas pasa por el que han elegido en el medio catalán L'Esportiu, donde lejos de querer generar aún más sangre en la herida, han despedido al 10 por todo lo alto con un mensaje de agradecimiento tras 20 años en Barcelona y más de 30 títulos oficiales y cientos de goles imborrables: “AD10S”.