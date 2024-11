La Selección de Francia no extraña a Kylian Mbappé

La Selección de Francia, en el último suspiro, se quedó con el primer puesto de su grupo en la UEFA Nations League 2024/2025. Venció 3 a 1 a Italia en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, Milán, con dos tantos de cabeza de Adrien Rabiot y uno de tiro libre de Lucas Digne (descontó para la Azzurra Andrea Cambiasso) y de esa manera avanza a la siguiente instancia como ganador de su zona.

Los de Didier Deschamps llegaron al duelo con los dirigidos por Luciano Spalletti por debajo en la tabla de posiciones y con cierta desventaja, dado que, por segunda fecha FIFA consecutiva, no contó con su máxima figura: Kylian Mbappé. Como ya se sabe, el entrenado de Les Blues expresó, sin dar mayores explicaciones, que prefirió no citarlo.

No obstante, sin el atacante del Real Madrid, la Selección de Francia, en lo que respecta a la UEFA Nations League 2024/2025, consiguió mejores resultados. Con Mbappé obtuvo apenas el 50 por ciento de los puntos, al caer 3 a 1 con Italia en el Parque de los Príncipes y ganarle 2 a 0 a Bélgica en el Groupama Stadium de Lyon.

Mientras que con el ex París Saint-Germain ausente, el conjunto subcampeón del mundo cosechó el 83 por ciento al superar 4 a 1 a Israel en el Bozsik Aréna de Budapest, al ganarle 2 a 1 a Bélgica en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, al empatar 0 a 0 con Israel en el Stade de France y, lo descrito anteriormente, al vencer 3 a 1 a Italia en el Giuseppe Meazza del barrio de San Siro.

La celebración de los jugadores de la Selección de Francia tras derrotar a Italia en San Siro.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Didier Deschamps no citó a Kylian Mbappé?

Si bien Didier Deschamps simplemente comentó que consideró que lo mejor era no citarlo para la fecha FIFA de noviembre, la prensa francesa osciló entre tres versiones. La primera tiene que ver con que el entrenador prefirió aislarlo de la Selección de Francia hasta que se esclarezca su situación con el episodio que se lo vinculó en Estocolmo por una presunta violación (la justicia sueca está trabajando en el caso. Hasta en tanto no haya una resolución, no se sabrá si el delantero queda desafectado del asunto o no).

ver también Kylian Mbappé tiene peores números que Christopher Nkunku, su reemplazante en la Selección de Francia

Las otras dos están relacionadas con cuestiones meramente deportivas. Por un lado, con un supuesto pedido de Kylian Mbappé de no ser citado para partidos que no sean del todo relevantes. Y por el otro, que frente al momento irregular de Real Madrid, el futbolista prefirió quedarse en la capital española para centrarse en los compromisos que se le aproximan al conjunto de Carlo Ancelotti.

El rival de Francia en los Cuartos de Final de la UEFA Nations League

Al quedar primero del Grupo 2 en la UEFA Nations League, Francia sabe que enfrentará a alguno de los segundos de las otras tres zonas en los Cuartos de Final. Por lo tanto, se enfrentará a Países Bajos, Dinamarca o Serbia (pelean por el segundo lugar del Grupo 4) o Croacia o Escocia (también en la puja por ser escoltas en el Grupo 1).

Publicidad