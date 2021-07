Afirman desde España que Joan Laporta teme por la vigencia de un viejo pacto de no agresión entre los gigantes de LaLiga. Mientras resuelven su futuro, el club ha tomado una dura decisión.

Contábamos hace casi un mes sobre el temor que había en Barcelona por el futuro de una de últimas perlas. En más de 40 días el club no ha podido resolver la situación de un jugador llamado a tomar el mando en los próximos años y si bien queda tiempo de sobra para destrabar la situación, temen que Real Madrid se encuentre a punto a de romper con el pacto de caballeros entre los grandes de LaLiga.

Laporta continúa trabajando para que Ronald Koeman tenga la plantilla completa antes del inicio de LaLiga. El presidente del Barcelona no quiere llegar sin los deberes hechos al inicio de un campeonato donde los suyos están obligados a ser protagonistas luego del traumático final de la temporada pasada. Mientras espera por el futuro de Griezmann, temen que uno de sus mejores canteranos fiche por el eterno rival.

El famoso pacto de no agresión

Se trata de Ilaix Moriba, quien sigue dando largas en su renovación a solo un año para que la Premier League se lo lleve gratis. Si bien en Barcelona no quieren ponerse en los peores escenarios, desde España aseguran que existe un miedo generalizado a que Real Madrid se encuentre detrás del futbolista y rompa así con un pacto de no agresión entre los grandes que arrancase justamente tras la partida de Figo al Bernabéu.

"Ilaix ha cambiado de agente y la agencia de representación es más ambiciosa, con más proyección. Tiene una perla y quiere explotarla. Yo siempre he tenido la sensación de que había un cierto pacto no escrito en los últimos años de no agresión. Yo creo que lo marcó Figo. Es una posibilidad abierta que el Madrid esté detrás de Ilaix Moriba, pero será complicado", comentaban en ONDA Cero anoche.

Mientras espera por nuevas reuniones, Barcelona ha sido claro con Moriba. Si no renueva su contrato rápidamente será enviado al juvenil A y se quedará sin ficha en el primer equipo. Algo que ya ha ocurrido en el pasado y que derivó en el años 2004 con la partida de Gerard Piqué al Manchester United. ¿Estará Florentino Pérez detrás de todo esto?