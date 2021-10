Champions League: Diego Simeone y Jürgen Klopp chocan en rueda de prensa antes del Atlético de Madrid vs. Liverpool

Atlético de Madrid y Liverpool darán mañana el plato fuerte en la UEFA Champions League. Colchoneros y Reds volverán a verse las caras en el grupo de la muerte, donde no habrá lugar para los errores y donde quedan varias cuentas pendientes de unos con otros. Simeone y Klopp ya calientan la batalla del Wanda.

Aquel 2-3 a favor de los ibéricos en Anfield significó durante mucho tiempo el último gran partido con público antes de la llegada de la pandemia. El Cholo resistió un asedio constante en Liverpool, quienes a pesar de ser superiores se iban con las manos vacías y perdían su corona en la Champions. El final del encuentro derivó en un debate sobre los estilos que resurgió en la rueda de prensa previa al choque de unas horas.

“Todo el mundo que vio el partido se habrá dado cuenta de que el resultado podría haber sido distinto. No entiendo que con la calidad que tienen, jueguen el fútbol que juegan. Podrían jugar buen fútbol, pero prefieren quedarse atrás y contraatacar”, había dicho por entonces Klopp post derrota en octavos de la Champions 2019/2020.

Choque de declaraciones y estilos

Si bien quiso bajar un poco los humos de aquella dura declaración, el técnico alemán no negó su preferencia a la hora de plantear un partido:"Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía”.

"¿Algo que decir a las críticas de Klopp a nuestro estilo? Nothing (nada)", respondía Simeone con gesto serio en la rueda de prensa. La batalla de estilos y declaraciones ha quedado plasmada para un choque cerrará o no la herida que ambos entrenadores traen desde Anfield. ¿Quién se lo lleva mañana?