Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúan vigentes en el mundo del fútbol y aún son considerados como los mejores del planeta a los 36 y 34 años, respectivamente. Los dos astros cambiaron de clubes en este verano europeo y revolucionaron a todos los fanáticos del deporte.

La opinión del mundo los enfrenta desde hace 15 años en el debate sobre quién es el mejor, a tal punto que fue mutando en el pensamiento de muchos hacia quién es el mejor de la historia. Los grandes referentes del fútbol no escapan y comparten su visión.

En un debate para el canal Sky Sports, replicado por Marca, los exjugadores de la Selección Inglesa Gary Neville y Jamie Carragher debatieron sobre ello y tomaron posturas diferentes. El exfutbolista de Manchester United, que fue compañero de CR7, se inclinó por el portugués, mientras que el ex Liverpool resaltó a La Pulga.

Tras el doblete de Ronaldo en su debut en Premier League y el tanto de este martes por Champions League, Neville se declaró, a pesar de que reconoció la calidad de Messi, a favor de CR7: "Creo que es el mejor jugador de fútbol que jamás haya existido. Lo que me inclina es el récord internacional de goles, la mayor cantidad de tantos de todos los tiempos, y las cinco Ligas de Campeones con peores equipos que los de Messi".

Pero Carragher no se quedó atrás y explicó su postura a favor del rosarino: "Ronaldo no es el mejor jugador de todos los tiempos, es Messi. También es un creador de juego, puede dirigir el juego. Ronaldo no puede hacer eso. Cristiano hace cosas que otros jugadores pueden hacer, Messi hace cosas que nunca antes habíamos visto".