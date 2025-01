Julián Álvarez seguirá rodeado de argentinos: los nombres que pueden abandonar Atlético Madrid para la próxima temporada

Atlético de Madrid es sin dudas uno de los equipos revelación de la presente temporada. De la mano del fichaje de Julián Álvarez y de una serie de modificaciones en los planes de Diego Pablo Simeone, los colchoneros han ido consolidando una plantilla que en este momento compite con tanto Barcelona como Real Madrid por la primera plaza de LaLiga. En tiempos de mercado de fichajes de invierno, aseguran que existen diversas decisiones tomadas en relación con la próxima campaña. El ex delantero de River Plate seguirá rodeado de varios argentinos.

La ecuación es simple: MARCA anuncia cambios de peso para una plantilla donde Diego Pablo Simeone pretende mejorar la unidad B. Hasta seis contratos en el equipo del Cholo Simeone finalizan y con diferentes posturas alrededor de estos. Axel Witsel y César Azpilicueta dejarán la entidad salvo sorpresa a finales de temporada. Se espera que con el adiós de ambos se pueda hacer caja a nivel de sueldos para buscar algún pacto que permita prolongar o fichar a un Clement Lenglet que hoy empezaría la campaña 2025/2026 en Barcelona. Se ha ganado un lugar en el Metropolitano, indican.

¿Qué más? Pues todo sigue con un Koke que en este momento es el único que decidirá sobre su futuro. El capitán de Simeone ya es agente libre para negociar su marcha a coste cero, pero tiene la promesa de poder seguir otros 12 meses si así lo desea. Es una decisión personal y donde veremos en que afecta o no el futuro el ascenso de canteranos como Pablo Barrios bajo las filas del Cholo. Reinildo por su parte, tiene una cláusula de renovación automática en su contrato cuando alcance los 20 partidos con más de 45 minutos disputados. Ya tiene 11 y debería poder llegar a la suma en cuestión. No hay decisión tomada.

Comentábamos ayer otro caso y que involucra a argentinos. Juan Musso, cedido desde Atalanta con una opción de compra por número de partidos disputados, se habría empezado a ganar la confianza de Simeone para continuar en una entidad donde eso sí, Jan Oblak cuenta con todas papeletas para seguir siendo el titular de un equipo donde su figura es intocable en todos los sentidos. Por último en este sentido pero no menos importante, no se negarán ofertas por un Thomas Lemar que pese a sus últimas remontadas en cuanto a rendimiento, supuso una inversión que hasta la fecha no ha terminado de ser devuelta en el césped.

Se espera que toda la camada argentina siga en Atlético Madrid: GETTY

Bajo este paradigma, todo indica que la camada argentina en el norte de la capital española se mantiene. Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso y Ángel Correa harían parte de la siguiente temporada de un equipo donde MARCA sentencia en cuanto a informaciones que en caso de que existan oportunidades de mercado, la plantilla podría reforzarse en este mes de enero.

Los números de Julián Álvarez en Atlético Madrid

Tras un comienzo algo irregular el argentino se ha consolidado como una de las principales piezas del equipo de Diego Pablo Simeone. Cerró el 2024 con un total de 12 goles entre todas las competencias que le harán ir en este 2025 por su récord de 26 anotaciones en una misma campaña. Repetimos que todo pasa por competir hasta el final en todos los frentes y por encima de todo por empezar a consolidar una plantilla que pueda hacer honor a los viejos equipos del Cholo que incluso llegaban a finales europeas.

Los próximos partidos del Atlético de Madrid

Recordemos que el conjunto colchonero no hará parte de la Supercopa de España que se disputará en estas fechas. Su primer desafío por LaLiga en lo que vamos de año llegará el domingo 12 de enero frente a Osasuna como local. Leganés, Bayer Leverkusen, Villarreal y finalmente Salzburgo por el 29 de enero en la Champions League supondrán todos los desafíos de un mes de enero en el que también llegará una nueva eliminatoria de Copa del Rey.

