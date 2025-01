La leyenda de la MLS que critica a Messi por no atender a la entrega de medallas de Joe Biden: "Ridículo"

La Medalla de la Libertad entregada a Lionel Messi por parte de la Casa Blanca de Joe Biden sigue en el ojo del huracán. El argentino fue condecorado a lo largo de las últimas horas en una ceremonia a la cual no pudo asistir por diversos compromisos con Inter de Miami. En medio de lo que supone un reconocimiento a una trayectoria de peso a nivel mundial, una de las primeras grandes leyendas en la historia de la Major League Soccer critica de manera contundente al argentino por no decir presente en Washington para recibir el honor.

Alexi Lalas supone uno de los primeros iconos del fútbol norteamericano. Su andadura seleccione la década de los años 90 fue de la mano de 10 goles en más de 90 partidos y donde la Copa del Mundo de 1994 le llevó a un clímax total. El ex delantero de equipos como LA Galaxy, Kansas, Metrostars o New England Revolution se mostró tajante en su podcast alrededor de la postura de Messi en la ceremonia. Considera que las acciones de Lionel han dejado mal parados no solamente su equipo en La Florida sino igualmente a todo el Soccer de los Estados Unidos. No es la primera vez que señala al rosarino desde su desembarco en Norteamérica.

“El hecho de que Messi fuera condecorado por el presidente Biden es ridículo. Ha estado aquí solo un año y medio. No digo que no haya influenciado en su paso por la MLS o que no sea importante, pero no solo es ridículo que le den la Medalla de la Libertad sino que también es raro. Dicho esto, si te dan este galardón debes respetarlo. Si la memoria no me falla, Messi fue el inicio que no atendió a la ceremonia, el único que no apareció. Creo que es algo que le deja mal a el, al Inter Miami y a toda la Mayor League Soccer”, dejaba caer Lalas en una intervención de más de 90 segundos en las cuales justificó por qué no le hubiera entregado el galardón a Lionel.

Recordemos que Messi no puedo asistir a la gala anual por la ciudad de Washington gracias a diversos compromisos tanto personales como con un Inter de Miami que lentamente se va preparando para la tercera temporada de la pulga en Norteamérica. La medalla en cuestión fue entregada al argentino como un reconocimiento a su influencia en el fútbol de los Estados Unidos y tras solo 18 meses donde el boom económico alrededor de su fichaje ha roto todo tipo de marcas.

El ex goleador que también pase por torneos como la primera división de Ecuador o Italia dejó en claro que la ausencia de Lionel en dicha ceremonia no solamente afecta a su imagen. Lalas lo consideró una falta de respeto a todo el deporte de los Estados Unidos de Norteamérica e igualmente al club que apostase por sus servicios tras dejar PSG: “Si no hubiera querido ser parte de esto por cualquier razón (política-personal), podría haber dicho: ‘No, no, esto no va a suceder’, y podrían haberlo evitado. Pero se ve peor porque él no estaba allí”.

¿Qué es la Medalla de la Libertad que se le dio a Messi?

Hablamos de las condecoración civil más importante de todos los Estados Unidos. Un reconocimiento de las personalidades sin importar su campo de desempeño han marcado un antes y un después en la población norteamericana. La influencia de Messi en el fútbol local y sobre todo en la antesala de la Copa del Mundo suponen la claves para entender lo ocurrido a lo largo de las últimas jornadas.

Neymar ilusiona a Inter Miami

En medio de las críticas el argentino, nuevamente Neymar vuelve a ponerse en la hoja de ruta del Inter de Miami. CNN consiguió declaraciones puntuales donde brasileño habló de lo que sería volver a jugar con Messi y Luis Suárez a su la lado. No nos olvidemos que el futbolista termina contrato en 6 meses y que en La Florida Jorge Más ya habló de que se hará todo lo posible en caso de que se abra la posibilidad de incorporarle.

