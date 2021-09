Tras el parón por las fechas FIFA para que puedan disputarse las Eliminatorias en los distintos continentes rumbo a Qatar 2022, Barcelona vuelve a disputar partidos oficiales y ya tiene la mente enfocada en lo que será el duelo ante Bayern Munich por la fase de grupos de la Champions League.

Este fin de semana surgió una polémica alrededor de Gerard Piqué. El central estaba recuperándose de una lesión y fue encontrado haciendo surf, algo que generó revuelo en el mundo Barça. Sin embargo, aclaró en el programa La Sotana, vía Marca: "Estoy bien de la lesión. Nos fotografiaron y ya. Fui a hacer surf porque estoy bien".

Joan Laporta, presidente del club, apoyó al zaguero y aclaró: "No hay prevista ninguna sanción, ha demostrado su barcelonismo y profesionalidad". Por lo que Piqué ahora se enfonca en estar al 100% para afrontar los importantes compromisos que tiene el conjunto culé por delante.

Pero no fue lo único de lo que habló en el programa humorístico. El español dejó grandes títulos, como cada vez que habla sin casette. Entre lo más destacado, contó cuál fue el momento en el que se tensó su relación con Josep Guardiola: "Pep quiere absoluto control de todo lo que pasa. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia". Y luego aclaró que "la relación ahora es perfecta".

Tampoco esquivó la pregunta de si Josep Bartomeu fue el peor presidente de la historia de Barcelona: "No estoy capacitado para decir si es el peor. Que yo he vivido, debe estar ahí. Todos tenemos culpa pero es cierto que el club no ha ido hacia donde deseamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los siguiente 5 ó 10 años serán muy buenos para el Barça".