Lo sufre Perú: El primer golpe de CONMEBOL a la FPF por el arresto de Agustín Lozano

La situación de la Federación Peruana de Fútbol es cada día más caótica. Si bien por un lado se prepara para el duelo entre la Selección Peruana ante Chile, por el otro se está cayendo a pedazos. Hablando netamente del clima dirigencial, el arresto de Agustín Lozano ha puesto en alerta a CONMEBOL y ya mandó su primer castigo.

Y es que, si bien por el lado deportivo la Federación Peruana de Fútbol está enfocada en el duelo de la Selección Peruana ante Chile, por el ámbito dirigencial no se sabe qué ocurrirá tras el arresto de Agustín Lozano. Lo que sí está claro, es que CONMEBOL envió su primer castigo y Perú perdió la organización del Sudamericano Sub 20, certamen que empieza en el 2025.

Así es, fuentes de RPP comunicaron que la CONMEBOL le quitó la sede del Sudamericano Sub 20 a Perú y ahora ya no se realizará en Lima y en Arequipa en el 2025, como se tenía previsto. Ante esto, Perú ya no albergará el torneo y, esta nueva disposición, se suma a otra restricción que tuvo cuando FIFA le quitó la organización del Mundial Sub 17.

CONMEBOL castigó a la Federación Peruana de Fútbol

FPF se quedó sin organización del Sudamericano. (Foto: Futgol Deportes)

Viviéndose así momentos de tensión máxima en la Federación Peruana de Fútbol, las malas noticias no habría sino recién empezado. Con esta situación, no se descarta que la CONMEBOL tome medidas más serias contra la FPF e incluso la Selección Peruana se podría ver afectada.

Hay que recordar que actualmente la Selección Peruana Sub 20 está en una gira internacional. Dirigida por José Guillermo del Solar , el cuadro de ‘Chemo’ ya consiguió un triunfo ante Uruguay de visita y ahora volverá a jugar ante el cuadro ‘Charrúa’ este jueves 14 de noviembre. Posteriormente viajará a Chile para tener dos enfrentamientos ante su selección de la categoría.

¿Por qué arrestaron a Agustín Lozano?

Agustín Lozano está preso de manera preliminar durante 15 días por presuntamente liderar la banda criminal ‘Los Galácticos’, conformada por varios miembros del deporte nacional entre los que resaltan Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, Gisella Mandriotti, presidenta de Academia Cantolao y Sabrina Martín Zamalloa, secretaria de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué cargos se le imputan a Agustín Lozano?

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, es acusado de múltiples cargos como por ejemplo fraude administrativo, corrupción, lavado de activos. Delito de extorsión, favorecimiento a clubes peruanos y reventa de entradas.

