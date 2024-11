Este viernes, en el Estadio Nacional de Lima, la Selección de Perú afronta un partido clave en una de sus últimas esperanzas de conseguir un boleto al Mundial 2026. Enfrente estará nada menos que Chile, con quien actualmente comparten las últimas posiciones de las Eliminatorias y en lo que será un clásico más que caliente y con más que tres puntos en juego.

Actualmente, el equipo que dirige el argentino Jorge Fossati está anteúltimo con 6 puntos y su rival, conducido por Ricardo Gareca, marcha en la última colocación, con 5 unidades. Por esto la gran importancia que toma este partido.

En la previa de semejante duelo, BOLAVIP habló en exclusiva con Roberto “Chorri” Palacios, emblema y jugador con más presencia en la historia de la Bicolor, quien dejó sus sensaciones en la previa del partido.

“Es un partido muy importante, porque si no sacamos un buen resultado prácticamente quedamos eliminados”, aseguró el ex jugador de 51 años, que además se hizo tiempo para responderle a Arturo Vidal, que había dicho que el partido es “una guerra”.

“Son partidos muy bonitos para jugarse, no es una guerra como dijo Vidal, está equivocado. Deportivamente podría hablarse así, pero hay gente que lo malinterpreta y puede agredir a la gente y lo que no queremos es eso”, dijo Palacios a este medio y como respuesta al “King”.

El histórico 10 peruano y el brasileño Juninho Pernambucano (IMAGO)

– ¿Cómo ves a la Selección de Perú?

– Ahorita está pasando por un momento bien difícil, donde no da respuestas en una Eliminatoria que tiene tantas posibilidades de ir al Mundial. Está muy complicado.

– ¿Qué opinión te merece la labor de Jorge Fossati?

– En verdad estoy sorprendido, pensé que la cosa iba a mejorar. Lo traen a él para recuperar un poco el nivel de Perú con Gareca, ya que las cosas no habían salido bien con Juan Reynoso. Todos estábamos ilusionados que con Fossatti las cosas iban a cambiar. A pesar de que tiene poco tiempo, los resultados no se ven para mejorar en la tabla de posiciones y menos en el nivel de juego.

– ¿Cómo se prepara Perú para un clásico así con Chile? ¿Por qué se vive de una manera especial?

– Lo que pasa es que no sabemos cómo se están preparando, para nosotros es una incógnita porque el ingreso a los entrenamientos es difícil. Lo único que nosotros podemos transmitirle a los chicos es que ahorita es un partido muy importante, porque si no sacamos un buen resultado, prácticamente quedamos eliminados de una Copa del Mundo que tiene 6 cupos + una posibilidad de jugar un repechaje. No te puedes quedar fuera .

– ¿Crees que si Perú pierde con Chile queda eliminado de la Copa del Mundo?

– Y…es muy difícil. Después se juega contra Argentina, que quiere asegurar su clasificación, jugar en Buenos Aires es muy difícil. Entonces prácticamente quedaríamos últimos. Si no se le gana a Chile sería durísimo.

– Con tu historia en la Selección, ¿cómo se vive un partido así?

– Los partidos estos son muy esperados, siempre los Chile-Perú han sido muy intensos, con mucha entrega, mucho fútbol. La mayoría ha disfrutado de ver estos encuentros, espero que éste no sea la excepción. Por parte de Perú, espero que se pueda cambiar lo que ha mostrado para poder conseguir esos 3 puntos.

– ¿Jugar con Chile siempre es el partido más esperado para Perú en las Eliminatorias?

– Para mí en lo personal, siempre era esperado jugar contra rivales duros como Argentina, Brasil, Uruguay. Por supuesto, el clásico contra Chile entraba en un sentir diferente porque se vivía ya desde semanas o meses antes ese partido que se venía. Son partidos muy bonitos para jugarse, no es una guerra como dijo Vidal, está equivocado. Deportivamente podría hablarse así, pero hay gente que lo malinterpreta y puede agredir a la gente y lo que no queremos es eso.

– ¿Qué recuerdo les dejó el paso de Ricardo Gareca en la Selección?

– Contentos porque clasificó al Mundial en un momento difícil, pero después de ahí las cosas no le salieron como se pretendía y cómo se podría haber conseguido nuevamente la clasificación. Nos queremos quedar con ese lindo recuerdo de haber pasado a una Copa del Mundo después de 32 años.

– En Chile no le está yendo bien, ¿crees que es un poco lo que le pasó en Perú en la última etapa?

– Claro, eso le pasó al principio a Perú con Gareca. Si te pones a pensar, estábamos antepenúltimos y de la noche a la mañana se dieron resultados, nos dieron puntos contra Bolivia por un reclamo y eso nos ayudó muchísimo a meternos en la lucha y conseguimos la clasificación.

– ¿Qué expectativas hay del partido con Argentina?

– Primeramente, el encuentro más importante es el de Chile, porque son 3 puntos que se pueden conseguir jugando en casa. Contra Argentina es más factible que no consigamos un buen resultado, eso es prácticamente lo más seguro. Es la verdad. Pero cualquier cosa puede pasar, una sorpresa si los chicos hacen un gran partido. Robarles un puntito fuera de casa.

– Si el partido con Chile no es el que esperan y terminan perdiendo, ¿crees que el ciclo de Fossatti está terminado?

– Yo creo que sí. Si no has mostrado un buen rendimiento ni peleas la clasificación en tantos meses es porque no has estado a la altura. Para mí también es una tristeza, porque yo sé de la capacidad y la trayectoria del profesor Fossati y esta vez me sorprende muchísimo que no haya logrado conseguir un equipo colectivamente bueno dentro de la cancha.

– A vos, como referente de la Selección, ¿no te gustaría acercarte en este momento?

– Por supuesto que sí. No te imaginas cuántas veces he conversado con Juan Carlos Oblitas. Pero bueno, no se ha dado, no han tenido la confianza conmigo y eso para mí ha sido muy duro. Es la primera vez que lo digo, pero para que lo sepan, porque tampoco puedo decir que no me gustaría, al contrario, me gustaría estar ahí con los chicos, transmitirles cosas positivas, el amor por la camiseta, como lo disfruté yo. Me encantaría.

– ¿Y por qué crees que no confían en ti?

– No sé la verdad, cuando uno dice las cosas directas o cuando he sido franco, a algunas personas no les ha gustado y por eso a veces por ahí te cierran la posibilidad. Pero yo soy franco, directo y digo las cosas de frente y algo que no me gusta te lo digo de arranque, no estoy para estar apañando a nadie.

