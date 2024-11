Real Madrid necesita centrales y uno no niega los rumores de su fichaje: “Suena bien”  

Se buscan fichajes en enero para Real Madrid. Es la realidad de un equipo que gracias a una serie de lesiones y la ausencia de incorporaciones en la saga durante el verano, parece obligado a invertir a inicios del 2025. Uno de los nombres más comentados no cierra la puerta al equipo de Carlo Ancelotti. Su contrato en vigor y el sueldo que percibe anualmente, las grandes tramas a resolver.

La cadena radial SER entrevista en las últimas horas a Aymeric Laporte. Hablamos del gran candidato a reforzar Real Madrid en enero según medios como AS. El actual jugador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no cerró la puerta e hizo un repaso de una carrera que en verano no olvidemos, se coronó campeón de la Eurocopa de Naciones con la selección de España.

“No estoy muy al corriente de ello. He leído lo mismo que vosotros, así es que no hay ningún problema. Suena bien. Obviamente no se desprecia a equipos como el Real Madrid”, dejaba caer el ex jugador de potencias como Manchester City en Europa y que iniciase su carrera en Athletic Club de Bilbao como canterano. Tras algunos meses por Arabia Saudita junto a CR7, muchos apuntan que es el elegido para enero.

La lesión de Eder Militao, los problemas de rodilla de Antonio Rudiger y el hecho de no contar con Jesús Vallejo se unen en este Real Madrid con pocas fichas en la saga. David Alaba recién vuelve a entrenarse con balón después de una baja de casi 11 meses que ha puesto patas arriba los planes de Carlo Ancelotti. Laporte deja guiños claros de cara al futuro: “Ya lo he comentado más de una vez. Mi idea de volver está ahí. Tengo toda mi familia en Europa…¿Volver a jugar en España? Obviamente”.

Hablamos de un defensor de 30 años que viene de fichar por Al-Nassr en el verano del 2023. 27 millones de euros pagó el equipo de Riad por sus servicios en una operación donde Manchester City se llevó el gran premio. Laporte tiene contrato hasta el 2026 y un sueldo de casi 20 ‘kilos’ anuales que según AS o Cadena SER es el gran ítem que hace dudar a varias voces dentro de Real Madrid. Se necesitan fichajes y de momento, el ganador de la Eurocopa no cierra las puertas a verse en el Bernabéu.

Los partidos de Real Madrid antes de fin de año

La casa blanca vuelve al ruedo el próximo fin de semana ante Leganés como visitante. También habrá que visitar a Liverpool después, recibir a Getafe, ir a Bilbao, Girona, Atalanta y Rayo antes de la final de la Copa Intercontinental del 18 de diciembre. Finalmente, el 22 de diciembre los merengues cierran el año como local ante Sevilla.

¿Por qué Real Madrid no va de frente por Cuti Romero?

El nombre del argentino viene apareciendo como opción desde hace meses y en diversos portales, pero hay problemas de peso. Pensar que el rumor puede convertirse en realidad tiene más obstáculos de los que parecen a simple vista. Los precios que demandará Tottenham, el contrato a largo plazo del ex Belgrano y los traumáticos precedentes de Real Madrid con los Spurs en los fichajes de Luka Modric o Gareth Bale, ítems no menores para entender por qué Romero no ha dejado nunca de ser solo un rumor.

