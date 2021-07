La final de la Eurocopa se celebró hace tres días en Wembley, dónde Italia derrotó a Inglaterra por penales y se consagró campeón por segunda vez en su historia. Pero el foco a 72 horas del cierre de la competencia no se puso sobre lo deportivo, si no que se trasladó a las reacciones de una parte de los hinchas, que insultaron y discriminaron a los jugadores que fallaron sus remates en la definición.

Mientra este miércoles, Boris Johnson amenazaba con multar a las redes sociales que no erradicaran al racismo de sus plataformas y de prohibir el acceso a los estadios a quiénes publicaron las palabras de discriminación, Jadon Sancho, una de las víctimas del ataque, reapareció tras la final y posteó unas palabras al respecto.

"He tenido un par de días para reflexionar sobre la final del domingo y todavía siento una mezcla de emociones. Me gustaría pedir perdón a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y, sobre todo, a los aficionados a los que decepcioné", comenzó el comunicado haciendo referencia al penal que le contuvo Gianluigi Donnarumma.

Para luego detallar cuáles son sus sensaciones tras la final: "Este es, por lejos, el peor sentimiento que he sentido en mi carrera. Es difícil incluso poner en palabras el sentimiento real, pero hubo tantos aspectos positivos que sacar de este torneo, aunque la derrota dolerá durante mucho tiempo".

Tampoco miró hacia un costado sobre los comentarios de discriminación que recibió: "No voy a fingir que no vi el abuso racial que mis hermanos, Marcus y Bukayo, y yo recibimos después del juego, pero lamentablemente no es nada nuevo. Como sociedad, debemos hacerlo mejor y hacer que estas personas rindan cuentas. El odio nunca ganará. A todos los jóvenes que han recibido un abuso similar, mantengan la cabeza en alto y sigan persiguiendo su sueño".

"Quiero agradecer enormemente todos los mensajes positivos, el amor y el apoyo que superaron con creces a los negativos. Siempre ha sido un honor representar a Inglaterra y llevar la camiseta de los Tres Leones, y no tengo ninguna duda de que volveremos aún más fuertes", cerró el futbilista que será presentado próximamente como refuerzo de Manchester United.