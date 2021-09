El presidente de Barcelona, Joan Laporta, volvió a pronunciarse sobre la salida de Lionel Messi hacia PSG: "No me gustó verlo con otra camiseta".

A casi un mes de la noticia que revolucionó a Barcelona, el conjunto catalán comienza a lamerse las heridas tras haber perdido al mejor jugador de su historia. Las finanzas del club no soportaron y la renovación del contrato de Lionel Messi, aún con una gran rebaja, no pudo concretarse.

Joan Laporta, el actual presidente del Barça, fue el mandatario a quién le explotó la granada en la mano y el encargado de comunicar en aquel momento que Messi no jugaría más en el culé. La Pulga se despidió y partió rumbo a PSG para afrontar una nueva etapa en su carrera.

Tras aquella situación, Laporta explicó que aún no volvió a hablar con Leo: "Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival...No me gustó verlo con otra camiseta".

"Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación", volvió a aclarar el mandatario en el programa Onze, de Esport 3.

Laporta también explicó que pese a la salida de Antoine Griezmann, liberando un gran contrato, y las rebajas salariales de los capitanes tampoco se hubiese podido reincorporar a La Pulga. La puerta quedó abierta para una posible gran despedida: "Ya veremos si tiene otra, no hay que descartar nada. Siempre le estaremos agradecidos. Él siempre será del Barça".