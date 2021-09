No son horas fáciles en Barcelona. La dirigencia está en la mira por los movimientos que desgastaron al plantel en el último mercado de pases y Ronald Koeman comienza a ser aún más cuestionado por las decisiones que toma en el campo de juego en el inicio de la temporada.

Este martes, el Barça debutó en Champions League con una goleada en contra por 3-0 ante Bayern Munich en el Camp Nou sin patear al arco. El conjunto catalán puso en la cancha a tres jugadores de 18 años o menos en el complemento y estallaron las críticas hacia el entrenador neerlandés.

ver también El increíble e histórico anti-récord que Barcelona rompió en su derrota ante Bayern Múnich

En El Chiringuito, Josep Pedrerol abrió su editorial con un duro mensaje hacia el conjunto culé y terminó estallando y pidiendo que respeten al escudo: "No queríamos humillación, pues toma humillación. Otro detalle del Barça. La sensación de que no hay mucho más. El Barça es un club importante, no puede salir como un corderito".

"El Barça tiene que salir a ganar todos los partidos y no vale la excusa de los jóvenes. El problema no son los jóvenes. El problema son algunos veteranos que han estado viviendo el cuento durante años, aprovechándose de Messi partido a partido. Que sois el Barça, ¡un respeto al escudo!", terminó explotando al inciar el programa.

El equipo catalán inició con el pie izquierdo en su debut en la Champions League por el Grupo E. Por la misma zona, Dinamo Kiev y Benfica igualaron sin goles en Ucrania. En la próxima fecha, dentro de dos semanas, los de Koeman viajarán a Lisboa para intentar sumar sus primeros puntos.