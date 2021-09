En el comienzo de la temporada, Barcelona se encuentra en un pozo futbolístico y financiero. El elenco catalán sufrió bajas importantes de cara a la nueva campaña y ahora no encuentra su juego. Ronald Koeman, el entrenador del equipo, es el principal apuntado y podría estar transitando sus últimos días en el cargo.

Este jueves, por La Liga, el Barça no pudo superar a Cádiz como visitante y se llevó un punto en un empate sin goles. Hasta el momento, el conjunto culé se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los torneos internacionales y sólo se leen críticas para el equipo.

Tras el duelo, el entrenador neerlandés habló de lo importante que hubieran sido los tres puntos para Barcelona: "Necesitamos ganar. El equipo se merece un triunfo. Pero no ha sido hoy. Espero que sea el domingo". El fin de semana recibirán a Levante buscando levantar cabeza.

Sin embargo, con las salidas importantes y las bajas por lesión, Koeman resaltó que este Barça no está para salir campeón de La Liga en estas condiciones: "Hay que intentar siempre ganar cada partido. Hay que intentar ganar títulos, pero hay que ser realistas y ver la plantilla que tenemos y los que nos faltan".

En ese marco, Sergi Roberto, uno de los capitanes del equipo catalán, habló en el campo de juego y contradijo a su director técnico: "Aquí hay que ganar La Liga. A mí no me vale eso de entrar entre los cuatro primeros. Somos el Barça y esto no es excusa. Tenemos que dar lo mejor y tenemos plantilla para pelear La Liga".

Las declaraciones suman picante a la actualidad, en la que Koeman está en la cuerda floja y podría dejar de ser el entrenador en cualquier momento. Este jueves, el DT optó por poner a Sergi Roberto en el banco de suplentes, con Gavi, de 17 años, desde el arranque en el mediocampo.