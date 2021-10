En la última semana, Raheem Sterling confirmó los rumores que apuntaban a que el futbolista de la Selección Inglesa buscaba un cambio de aire tras haber perdido protagonismo en Manchester City. El delantero perdió minutos bajo el mando de Josep Guardiola en esta temporada.

"Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ella en este momento. Como jugador inglés, todo lo que conozco es la Premier League. Siempre supe que tal vez un día me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrentaba a ese desafío", había explicado Sterling a Financial Times detallando Francia y España como destinos deseados.

En Manchester City ya están al tanto de la situación del atacante y por eso ya están al tanto sobre posibles ofertas que puedan llegan en el próximo mercado de pases. Según Marca, el club le puso precio y los equipos podrán llevárselo por 80 millones de euros.

Por ese monto, los Citizens están dispuestos a dejarlo ir, pero la cifra podría ser demasiado alta para la economía actual de los clubes. Barcelona, el principal interesado en Sterling, afronta una crisis financiera y esa millonada sería una importante traba en el intento por adquirirlo.

El delantero nacido en Jamaica, que representa al combinado inglés, está transitando su séptima temporada con la camiseta de Manchester City, con quienes ganó 11 títulos desde que llegó por 49 millones de libras en 2015, adquirido desde Liverpool.