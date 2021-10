Qué canal transmite Granada vs. Sevilla por La Liga de España

Se viene un partido entre equipos que poseen realidades completamente diferentes en el campeonato. Sevilla estará visitando a Granada por la octava jornada de La Liga de España. El mismo se disputará HOY, domingo 3 de octubre, desde el Estadio Nuevo Los Cármenes con transmisión EN VIVO hacia Sudamérica (excepto Brasil) de ESPN 3 y Star +. Mientras que en México se verá por SKY Sports.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Granada y Sevilla

Dentro de lo que es la realidad local, lo cierto es que los "Nazaríes" todavía no ganaron en lo que va del campeonato y son uno de los tres equipos que les ocurre ello. Desde el 29 de abril que no logran sumar de a tres en el 2-1 logrado como visitante ante Barcelona que no pueden triunfar, en una marca total de cuatro empates y ocho derrotas. Por el momento, los liderados por Robert Moreno están 18° con tres unidades, a uno de Levante como rival directo para salir de la zona roja.

Mientras que la visita es uno de los invictos que todavía posee el campeonato junto a Real Madrid, más aún tratándose de un cuadro que tiene un encuentro postergado. Sabiendo que entresemana igualaron 1-1 con Wolfsburgo en Champions League, mas los cuatro triunfos con dos empates en el plano liguero, siendo el 2-0 sobre Espanyol lo más reciente de los resultados allí, los comandados por Julen Lopetegui están cuartos con 14 puntos, a tres del puntero Real Madrid. Dicho conjunto cuenta con Gonzalo Montiel, Alejandro "Papu" Gómez, Erik Lamela, Lucas Ocampos y Marcos Acuña como los argentinos del plantel.

Cuando chocaron en el presente año, Sevilla triunfó 2-1 como local con goles de Ivan Rakitić, Lucas Ocampos y el descuento de Roberto Soldado. MIentras que Granada no triunfa, tanto oficialmente como en su casa, desde el 17 de octubre del 2020 en el 1-0 logrado por el tanto de Yangel Herrera.

+El último duelo entre Sevilla y Granada

