Después de tantas idas y vueltas, fue presentado con mucho éxito en la Liga Española, nuestro compatriota Renato Tapia. Se mantendrá en la élite del fútbol mundial, pero no rompe el mercado como se estaba hablando en la previa. Despertando la polémica en lo absoluto, debido a que se esperaba ese famoso último contrato de su vida, donde resolvería muchos aspectos para su futuro. No fue así, ahora jugará en el Leganés de La Liga, volviéndose tendencia de manera inmediata.

¿Cuál es el nuevo equipo de Renato Tapia?

El CD Leganés lo presentó con varios mensajes juntos, donde se puede ver cómo hay alegría por traer a uno de los capitanes de la Selección Peruana: “Aquí, leyendo un poquito. ¡Renato Tapia, un fichaje de libro!. El Leganés fortalece su centro del campo con la llegada de Renato Tapia. ¡Bienvenido, Renato Tapia!”. Con esto se puede dar por sellado que será uno de los grandes personajes dentro del mundo pepinero, como se le conoce a los hinchas de este equipo con cierta trascendencia dentro de España.

¿Qué opiniones generó Renato Tapia?

Como no era de esperarse, llegaron fans del Celta de Vigo que no le desearon lo mejor: “¡Nos abandonó para irse al Lyon, Atlético, etc. iba a cobrar una millonada y jugar en un gran equipo, de hecho quiso esperar al final de mercado para disfrutar antes del veranito… y ZAS! A un equipo peor y cobrando menos jajajajajaja”. “¿Ese era el gran contrato por el cual se corrió de jugar con su selección?”. “Voy a soltarlo, muy a mi pesar. El CD Leganés tiene peor equipo que el año pasado. Espero y deseo estar equivocado.”.

Pero también están los que apoyan sin duda alguna, por eso se debe respetar a nuestro compatriota: “Qué pena que la mayoría de comentarios negativos sean de Peruanos, deberíamos estar orgullosos que es junto a Lapadula los 2 únicos Peruanos jugando en las 3 mejores ligas del mundo”. “Me gusta este fichaje, necesitamos un centrocampista con experiencia en 1a medular, y en el Celta por tramos lo hizo bastante bien”. “Fichajon, las cosas como son”. “Buen refuerzo en la medular. Mucha esperanza en ese centro del campo con él y Neyou. A seguir así, quedan todavía piezas importantes, pero se va confirmando un equipo competitivo”.

En este momento solo se debe conocer más detalles de dónde llega el jugador, quien estará viviendo una nueva etapa en un lugar exótico. La cual esperamos le vaya bien, rinda al máximo posible, para poder entregar sus años mozos dentro de la Selección Peruana. Por lo menos, ya no hay más dudas, y tendrá certezas Jorge Fossati, de que uno de sus capitanes más representativos, puede estar unos años más, en la más alta competencia del fútbol europeo.

Renato Tapia posando con su nueva camiseta. (Foto: CD Leganés).

¿Qué tipo de equipo es el Leganés y cuál es su historia?

El Club Deportivo Leganés es un equipo de fútbol español con sede en Leganés, una ciudad ubicada en la Comunidad de Madrid. Fundado en 1928, el Leganés ha tenido una historia marcada por su crecimiento gradual y su lucha por ascender en las diferentes categorías del fútbol español. El CD Leganés fue fundado el 23 de junio de 1928 por un grupo de jóvenes de la localidad. Durante sus primeros años, el equipo jugó en ligas regionales y amateurs sin un éxito destacado.

¿Cuáles han sido los títulos que logró el Leganés en su historia?

El Club Deportivo Leganés no ha ganado títulos importantes en el fútbol profesional, como LaLiga, la Copa del Rey o competiciones europeas. Su mayor éxito ha sido su ascenso a la Primera División de España en la temporada 2015-2016, lo cual fue un logro histórico para el club. Ascenso a Primera División: 2015-2016 (2º lugar en Segunda División). Ascensos a Segunda División: 1992-1993, 2013-2014. La historia del Leganés es un ejemplo de perseverancia y crecimiento en el fútbol español.