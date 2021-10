Un ex Bayern Múnich fulminó a James Rodríguez: "Pienso que la cabeza no funciona"

La espera estaría a punto de terminar y James Rodríguez debutaría este fin de semana con su nuevo equipo, Al-Rayyan, de la liga de Qatar. El mediocampista colombiano podría jugar sus primeros minutos en el elenco conducido por Laurent Blanc ante Lekhwika.

Mientras tanto, en una conferencia de prensa en la que Marca levantó fuertes declaraciones, el exfutbolista Paulo Sergio fue muy crítico con la mentalidad del volante que acaba de salir de Everton, en la Premier League, para sumar más minutos en el césped.

ver también Newcastle apunta a un centrodelantero de un grande de la Premier League

"Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no funciona, no tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años", comenzó explicando el exdelantero que se desempeñó en el conjunto bávaro entre 1999 y 2002.

Y luego resaltó que James podía estar en un mejor nivel, pero que debe trabajar para volver a él: "Pero yo sentí que no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, si no, no vas a jugar en alto nivel. James no debería estar en Qatar por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel".

Sergio Paulo ante Manchester United en la Champions League de 2001. (Getty)

Paulo Sergio, de 52 años, tuvo un buen paso por Bayern Munich y hasta fue invitado recientemente a partidos de estrellas representando al club como leyenda. En Alemania también jugó para Bayer Leverkusen y lo hizo para Roma, en la Serie A.