Manchester United comunicó este jueves en sus redes sociales que Cristiano Ronaldo volverá a usar la camiseta número 7 en su regreso a Old Trafford. El dorsal le pertenecía a Edinson Cavani hasta la llegada del portugués, pero fue cedido en un noble gesto del uruguayo.

La salida de Daniel James en el último día del mercado de pases facilitó la historia de los números. El galés fue vendido al Leeds de Marcelo Bielsa y dejó en el vestuario del United a la camiseta 21 disponible. Cavani la usará de ahora en más, tal como lo hace en la Selección Uruguaya.

Ante esta acción, CR7 sólo tuvo palabras de agradecimiento para con el ex PSG y fueron replicadas por el sitio en español del club: "No sabía si iba a poder tener el número siete otra vez, así que me gustaría darle las gracias a Edi por este gran gesto".

La decisión toma aún más importancia y se vuelve más noble al conocer que Ole Solskjaer, el entrenador de los Diablos Rojos, usará a Ronaldo en la posición de centrodelantero. De ser así, los minutos del atacante uruguayo se verán directamente afectados.

Lo cierto es que Manchester United reforzó de gran manera a su plantel y se convirtió en uno de los equipos a temer en Europa. Además de la llegada del portugués, abrocharon los fichajes de Raphael Varane y Jadon Sancho, sin bajas de gran relevancia.