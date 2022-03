Al integrante del Consejo de Fútbol le preguntaron si Román estaba negociando con el zurdo y su respuesta llamó la atención. No dijo que no...

Desde hace un par de días empezó a tomar forma un rumor que llena de ilusión al hincha de Boca, que es la posibilidad de que Ángel Di María se ponga su camiseta a partir de julio. El Fideo queda libre en PSG y todos confían en que Juan Román Riquelme lo convenza de llegar al Xeneize.

Lo cierto es que, a esta altura del semestre, la noticia sigue siendo el rumor. Sin embargo, Jorge Bermúdez se paró ante los micrófonos de TyC Sports y tuvo una reacción muy particular tras ser consultado sobre la posibilidad de romper el mercado con la incorporación de Fideo.

"Habrá que preguntarle al 10 (Riquelme). No me extrañaría. Porque Boca es lo más grande del mundo. Si Di María esta en Europa, va a querer sentir lo que se siente jugar en nuestro club", aseguró el Patrón, que no confirmó ni descartó que exista alguna negociación.

Miguel, padre del crack argentino, habló hace unos días sobre la chance de volver al fútbol local y fue sincero: "Me gustaría que juegue uno o dos años más en Europa y luego regrese a Argentina. Tiene solo 34 años y todavía tiene una carrera al más alto nivel". Rosario Central sueña... ¿y Boca?