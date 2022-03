El Mundo Boca sigue en llamas luego del conflicto que protagonizaron Agustín Almendra y Sebastián Battaglia en pleno entrenamiento durante la mañana del lunes, donde también apareció involucrado Alan Varela. Luego de que ambos juveniles fueran separados del grupo, por decisión del CT y el Consejo de Fútbol, quien rompió el silencio fue ni más ni menos que Darío Benedetto, uno de los líderes del vestuario del Xeneize.

Sin ningún tipo de filtro, el "Pipa" repudió el accionar del oriundo de San Francisco Solano y bancó la postura institucional al respecto. "Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo de fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y la decisión que se tomó es la correcta”, señaló el referente antes de subirse al avión con destino a Córdoba.

El nuevo refuerzo del Xeneize se puso en lugar de su entrenador y declaró: "En mi caso si hubiese estado en la posición de Battaglia, hubiese sido peor. Las faltas de respeto no están permitidas. Yo no estuve pero esto no viene de ahora". El delantero sabe que no es la primera vez que hubo actitudes del calibre de lo que se vivió ayer y el vestuario decidió ponerle un punto final. "Había que cortar el problema de raíz", sentenció.

A continuación, Benedetto fue lapidario con Almendra y confirmó su futuro dentro del club: "Hay cosas que no se dicen. Hay que respetar al entrenador y a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que se juegue uno de titular o de suplente, siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta”, sentenció de manera contundente para dejar bien en clara su opinión por lo sucedido el lunes por la mañana en la práctica de Boca. No hay vuelta atrás.