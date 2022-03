El escándalo que protagonizó Agustín Almendra, tras faltarle el respeto a Sebastián Battaglia en pleno entrenamiento de Boca, sigue escribiendo páginas en una novela que no parece haber terminado el día de hoy. Darío Benedetto, uno de los grandes referentes del vestuario del Xeneize, dejó unas declaraciones más que contundentes a la hora de hablar por primera vez públicamente acerca de lo sucedido durante la práctica del lunes.

"Hay cosas que no se dicen. Hay que respetar al entrenador y a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que se juegue uno de titular o de suplente, siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta”, sentenció el "Pipa" ante los medios para dejar bien clara la postura de la mayoría de los futbolistas que componen el plantel del club de La Ribera.

La primera respuesta del propio Almendra no tardó en llegar. Luego de escuchar las contundentes palabras de Benedetto, el volante juvenil lo dejó de seguir en Instagram para empezar a dar indicios de la rutpura de la relación, si es que la hubo alguna vez. Sin embargo, el implicado en el escándalo volvió a contraatacar y lanzó un fuerte mensaje en redes, en lo que se podría tomar como una de sus primeras declaraciones públicas con respecto a lo sucedido.

"En la lealtad no existen grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", dice la imagen que posteó Almendra en sus redes sociales para referirse, entre otras cosas, a las palabras de Darío Benedetto en la jornada de hoy. Casualmente, el "Pipa" lleva un tatuaje en el costado derecho de su cabeza con la palabra "lealtad".