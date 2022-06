Hace algunos días, la causa contra Sebastián Villa por "abuso sexual con acceso carnal" tuvo un episodio importante. La fiscal Vanesa González pidió la detención del futbolista de Boca y el juzgado tuvo cinco días para responder. Finalmente la petición fue rechazada pero ahora se supo cuál fue la reacción del jugador a toda esa situación.

Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre, lo contó al aire. "Fue sorprendente la reacción de Villa porque uno lo analiza desde la situación que está protagonizando Villa, da la sensación que no lo afecta a su entorno, todo lo que le va sucediendo no le genera ningún tipo de mella, tiene una especie de coraza donde nada le afecta", señaló.

"Hoy hablaba muy temprano con gente que está en la concentración y pertenece al cuerpo técnico de Battaglia y me dicen que él está perfecto, está bien y que no tiene ningún problema y él está con ganas de jugar", amplió el conductor en "Mitre Live". Por el momento, la comisión directiva de Boca resolvió que Villa siga jugando hasta que haya un fallo judicial al respecto.

Etchegoyen profundizó en que hubo una charla entre Battaglia y el futbolista. "El director técnico de Boca le preguntó cómo se sentía y si quería jugar, y él le dijo 'Sí, profe, quiero jugar, me interesa y vivo para el fútbol, estoy para jugar'. Esa fue la respuesta de Villa a Battaglia, la personalidad de Villa es particular y a otra persona le afectaría y no podría estar enfocado en sus objetivos pero a él no", aseguró.