Desde el día que anunció su salida de Boca, muchos imaginaban una vuelta de Carlos Tevez al fútbol en un rol político. De hecho, ya varios imaginaban un posible duelo con Juan Román Riquelme en las próximas elecciones del club. Sin apuro, el Apache se tomó su tiempo para pensarlo y parece que irá por otro lado.

El tiempo pasó y al ex-Juventus se lo vio feliz: jugando al fútbol en Fuerte Apache, recorriendo el mundo junto a su familia, visitando estadios y apareciendo en algunos eventos benéficos. Anoche, en diálogo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Carlitos sorprendió a todos anunciando el próximo rol que ocupará en el deporte.

"Estoy muy entusiasmado con un proyecto que llevamos con mis hermanos y el Chapa Retegui. Voy a ser técnico, voy a dirigir. Tomé esa decisión", soltó el Apache descolocando hasta al propio Fantino. "Estamos hace 4 o 5 meses trabajando juntos y estamos armando un proyecto muy bueno, integral. Me entusiasma y estoy enganchado", agregó.

"Al fútbolista lo veo más humanamente. Nos gusta afrontar la jugador en la parte personal", explicó Tevez, que dio más detalles de la decisión: “La tomo porque tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba y sé que puedo ayudar a muchos chicos a integrar al fútbol”.

Luego, confió en su poder de llegada a los jugadores: “Me van a escuchar porque yo tengo también una forma de ver la vida y el fútbol que creo que es lo más importante. Yo le voy a dar herramientas al jugador, porque si no le das eso es muy difícil. Vos le podés decir muchas cosas de la vida, pero si no le das herramientas... Yo no voy a agarrar cualquier club para decir, ‘Hoy tenemos que ganar porque si no nos rajan a todos’. Mis equipos van a jugar”.

¿Un posible regreso a Boca como DT? Carlitos fue claro: "Es un sueño".