Sebastián Villa es, sin dudas, el nombre que más está en boca de todos dentro del plantel de Boca. Es que tanto por sus actuaciones dentro de la cancha como lo que sucede con él lo ponen como un futbolista más que polémico. Incluso más que esto, ya que la acusación que tiene su persona desde hace semanas es gravísima, ya que fue denunciado por violencia de género por segunda vez, aunque esta vez también con el agravante de abuso sexual con acceso carnal.

Esta denuncia pasó a un escalón más alto en el ámbito judicial, ya que luego de la recopilación de información y de pericias realizadas a la denunciante, el denunciado y posibles testigos, la fiscal a cargo de la causa, Vanesa González, determinó el pedido de detención de Sebastián Villa, quedando así en manos del Juzgado de Lomas de Zamora comandado por Javier Maffucci Moore, quien tiene ahora cuatro días para determinar su arresta o no al colombiano, siendo el motivo de esta elevación de la causa "la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia", según lo informado por la propia fiscal.

En todo este contexto judicial, Boca enfrentó esta tarde a Ferro por la Copa Argentina y no solamente tuvo la presencia de Villa, sino que incluso convirtió el único gol del partido, donde en el festejo hizo gestos de afirmar una presunta inocencia suya al gesticular algo que se asemeja a un "Yo no". Y si bien no dio declaraciones sobre el asunto fuera de la cancha, apenas culminó el partido ante el Verdolaga, el colombiano hizo un posteo en su cuenta de Instagram con un mensaje que llenó de misterio lo que es su actualidad.

Con un pasaje bíblico, Villa escribió: "Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del SEÑOR de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45". Y junto a esto, una colección de fotos suyas del partido ante Ferro.

¿Qué será de su futuro? A priori, quedará esperar la decisión del juez Maffucci Moore sobre el pedido de detención, mientras que a nivel futbolístico, este miércoles el periodista Martín Costa reveló una cuestión clave de su estadía en Boca: "Alguien cercano, o prácticamente del Consejo, me dijo que esta es una situación que ya cansa. No por la justicia, sino de que se esté hablando de Villa y lo extrafutbolístico. Creo que si aparece algo, esta vez Riquelme lo va a analizar".