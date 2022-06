Tras la elevación de la denuncia a un pedido de arresto por parte de la fiscalía para el colombiano, el club expresó las primeras palabras pero no aún sobre el tema.

La denuncia hecha hacia Sebastián Villa por violencia de género con los agravantes de abuso sexual e intento de homicidio llegó a un punto de no retorno. Tras la recolección de información sobre el caso y las pericias realizadas, la fiscal a cargo, Vanesa González, elevó un pedido de detención al Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, cuyo encargado es Javier Leandro Maffucci Moore. Y quedará en dicho juez la potestad de confirmar la detención o anular el pedido durante los próximos cinco días.

Lo cierto, es que con este pedido de arrestro para el futbolista colombiano de Boca, su situación actual cambió drásticamente, ya que en las últimas horas había salido a la luz los resultados de la pericia psiquiátrica suya y en la misma salió arrojado que "no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales" y "no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista", así como también que "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente" y que "puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones".

Sin embargo, el periodista Mauro Szeta informó en su cuenta de Twitter que en la elevación de la denuncia a detención "la fiscal refiere al poder económico del futbolista Villa como un elemento que le permitiría sustraerse del proceso penal, estando en libertad, en contraposición a la vulnerabilidad de la víctima", lo que dejaría claro que el pedido de arresto es un hecho y que solo falta la resolución del juez Maffucci Moore para hacerla efectiva.

Y en este contexto, desde la cuenta de Boca postearon una publicación a las breves horas que sucedió el hecho pero omitiéndolo en sí, ya que tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram confirmaron el arribo de la delegación a La Rioja para el compromiso ante Ferro por los 16avos de la Copa Argentina.

Sobre Villa, aún no emitieron información oficial y si bien antes de la confirmación del pedido de arresto iba a ser titular, su presencia en el duelo copero ahora es una incógnita y lo más probable es que sea separado del once debido al avance judicial de la causa, aunque para ello deberá ser necesario que el propio club lo anuncie. Por lo pronto, el colombiano está cada vez más comprometido en la denuncia en su contra y Boca ya se encuentra en La Rioja para el partido ante el Verdolaga, como anunció en sus redes.