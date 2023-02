La llegada de un defensor de Boca fue una de las novelas del mercado de pases de verano. A pesar de cerrar la incorporación de Bruno Valdez, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico del Xeneize, consideraron que había que sumar otro jugador en esa posición, teniendo a Lucas Merolla como objetivo principal, y a Sergio Barreto como la alternativa.

Tras no poder cerrar a Merolla, con quien tras muchas idas y vueltas lograron un acuerdo con el jugador pero no con Huracán, desde la dirigencia tomaron contactos con el defensor de Independiente, con quien también lograron un acuerdo en lo salarial, pero no llegaron a arreglar con Independiente, a pesar de que su contrato finaliza en diciembre de este año.

Justamente, por la finalización de su contrato, el defensor del Rojo, quien fue capitán ante Platense, fue notificado con que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Leandro Stillitano, hasta que se arregle su renovación o cierre una venta, luego de tener una diferencia considerable con el Xeneize por el monto ofrecido en la última oferta.

Según informa el periodista Cesar Luis Merlo, Independiente acordó de palabra la renovación de contrato con Sergio Barreto y el defensor volverá a ser tenido en cuenta, renovando su vínculo con la institución por un año más, con finalización en diciembre del 2024.