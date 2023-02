Lo pedían los hinchas, lo sustentaban los datos. No siempre la experiencia, la continuidad o la repetición se imponen ante la juventud y el presente. Y en Boca, el ejemplo está más que claro. Desde el inicio de la Liga Profesional, e incluso en los amistosos de pretemporada, Hugo Ibarra eligió contar desde el arranque con mayoría de futbolistas experimentados en lugar de contar con los chicos del semillero xeneize, aquellos que demostraron estar a la altura y que no necesitan ser llevados de a poco como Luca Langoni, Exequiel Zeballos, Ezequiel Fernández o Cristian Medina, entre otros.

Aunque fue con victoria, la primera fecha con Atlético Tucumán no fue consagratoria para ningún futbolista, menos aún el empate ante Central Córdoba de local por 0 a 0. Así y todo, en las formaciones iniciales de estos dos encuentros y la de la dura derrota con Talleres solo hubo una modificación: Frank Fabra por Agustín Sandez, porque el colombiano regresó de la cita con su Selección. Luego, siempre fueron los mismos los que saltaron al campo de juego desde el inicio.

La caída ante la T en Córdoba tendría que significar un quiebre para que finalmente Hugo Ibarra patee el tablero y haga modificaciones para el próximo partido. Algunos se ensayaron durante la semana, otros se dan con los cotejos en disputa, otros se caen de maduros, pero en concreto, son 4 los futbolistas que deberán volver a ganarse el puesto de titular con una alza en el rendimiento. Mientras tanto, tendrían que sentarse en el banco de suplentes el fin de semana siguiente si el entrenador pretende mejorar el funcionamiento de su equipo.

Los cambios que se imponen en el XI de Boca



Si bien ante Talleres no brilló, la defensa de Boca no suele tener grandes complicaciones, más si hablamos de la zaga integrada por Nicolás Figal y Bruno Valdez. Frank Fabra y Luis Advíncula alternar buenos y malos rendimientos, por lo que podrían probarse alternativas diferentes acá, aunque no necesariamente tienen el puesto perdido. El problema principal de Boca es en mitad de cancha con una notoria falta de juego y sobre todo, en la delantera con la escasez de gol que se viene mostrando.

Por eso, y para que Alan Varela levante el rendimiento, el juvenil estrella del Xeneize necesita laderos como Equi Fernández (las tres veces que ingresó lo hizo de gran manera) y que se retrase unos metros Óscar Romero. Con estos cambios, los perjudicados serían Juan Ramírez y Pol Fernández, de escasos buenos minutos en lo que va del año. En la ofensiva, la dupla de Sebastián Villa y Nicolás Orsini no dio sus frutos y ambos futbolistas mostraron no estar a la altura. Con la bajada de Romero al mediocampo, los ingresos de Exequiel Zeballos, Luca Langoni y Miguel Merentiel (o Darío Benedetto cuando se termine su sanción en la 5ta fecha) son los que deberían arrancar como titulares.

Pasando en limpio, son 4 los jugadores que perdieron su última chance de demostrar que puede ser los titulares en Boca: Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Sebastián Villa y Pol Fernández. De esta manera, para el partido contra Platense del próximo fin de semana, Hugo Ibarra podría utilizar el XI que ya plasmó en una práctica antes de enfrentar a Talleres: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Ezequiel Fernández, Alan Varela; Luca Langoni, Óscar Romero, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel. ¿Será este el equipo?