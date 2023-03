En uno de los peores partidos de su equipo en la Liga Profesional, el Boca de Ibarra perdió 1 a 0 en su visita a Banfield en el Estadio Florencio Sola, siendo el segundo encuentro consecutivo en el que no marca goles y no pudo prenderse en los primeros puestos del campeonato, quedando a 5 puntos del puntero San Lorenzo, que tiene 16 unidades.

Luego de este partido, el entrenador del Xeneize, Hugo Benjamín Ibarra habló como es costumbre en la conferencia de prensa, en la que habló entre otras cosas sobre el esquema táctico de su equipo, con tres delanteros en cancha, situación que genera molestias en los hinchas, debido a que prefieren jugar con 4 mediocampistas y dos atacantes, pidiendo el ingreso de Equi Fernández.

“Confirmé el mismo equipo para darle confianza a los mismos jugadores. Hice los cambios en el segundo tiempo que tenía que hacer porque debía solucionar unos problemitas y debo hacerlo durante el partido”, comenzó Ibarra en su análisis, afirmando que su idea era darle confianza a sus jugadores.

Y agregó: “Tuvimos buenos partidos jugando con tres delanteros y otros no, en el segundo tiempo con un volante más controlamos el partido. Fue muy luchado y no pudimos llegar al gol. Si hice cambios es porque algunos momentos del partido no fueron buenos. Hay que encontrarle la vuelta a estos partidos y hay que saber resolverlos”.