¿Está muerto el enganche? El fútbol mundial parece haber prescindido de una posición, de un estilo de futbolista que está íntimamente ligado a la parte más romántica del juego, a lo impredescible. Incluso en Argentina, país en el que estos cracks hicieron escuela, cada vez hay menos.

En Boca todavía extrañan a Riquelme. Es verdad que la figura del 10 está presente en el día a día desde su rol de directivo, pero no son pocos los hinchas que, cada vez que se ponen melancólicos entre tanto corredor compulsivo, vuelven a ver los videos de sus fantasías imposibles.

Un entrenador que dirigió al Xeneize pero que cada vez que puede se manifiesta en contra de la reivindicación del puesto del enganche es Ricardo La Volpe. No dejó un buen recuerdo, porque en 2006 se le escapó de manera catastrófica un título que Alfio Basile le había dejado casi en el bolsillo.

Pero aunque todavía se le sigue recriminando haber cambiado las fórmulas ganadoras del Coco, aseguró que si optó por tales variantes tácticas fue, entre otras cosas, por no contar con ese enganche en su plantel. "En Boca me decían que cambié el sistema. ¿Pero yo tenía a Insua? Se había ido. Lo que no entendió la gente es que no tenía enganche", expresó en ESPN F90.

Más curiosa fue su respuesta cuando Sebastián Vignolo le preguntó si hubiese jugado con enganche de haber tenido a Riquelme en su plantel. "Lógico. Con dos Riquelme jugaba. Con uno, no. Como jugaban Kaká con Ronaldinho, con Adriano y Robinho arriba. Eso sí lo hago", se despachó.