El rendimiento futbolístico de Fernando Zuqui cambió mucho en los últimos años. El volante pasó de explotar en Godoy Cruz a pasar a Boca como un refuerzo con mucha proyección. Pero en el Xeneize no pudo dar su mejor versión y por eso pasó a Estudiantes de La Plata. En su primer ciclo, el mediocampista no llegó a brillar como se esperaba y por ese motivo se fue cedido a Colón y luego a Yeni Malatyaspor de Turquía.

En su regreso al "Pincha", Zuqui recuperó su nivel y se convirtió en una figura importante para el plantel. Pero ahora llegó el momento de tomar decisiones en cuanto al futuro del futbolista: en junio se termina su contrato y el club platense tiene solo el 50% del pase, dado que la otra mitad todavía le pertenece a Boca.

En este sentido, ahora se supo que, después de no haber acuerdo entre ambos clubes para la compra total del pase (Estudiantes quiere que siga y Boca no lo tiene en sus planes), la negociación tendrá una manera no habitual para definirse. En los próximos días habrá una licitación a "sobre cerrado" en la que las dos instituciones pondrán qué cifra pagarían por el jugador: el que más oferte, se lo quedará.

Esta subasta por un futbolista ocurrió hace un tiempo entre Boca y Vélez. En ese entonces, fue por el pase de Agustín Bouzat, quien se quedó en Liniers por 150.000 dólares. En 2016, el Xeneize pagó 2,5 millones de dólares por el pase de Zuqui y, en 2017, Estudiantes le abonó a Boca 1,5 millones por el 50%. ¿Cuánto vale ahora?