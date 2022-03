El zaguero movió sus redes tras el triunfo y en La Plata no gustó nada.

Dentro de lo difícil que suele ser visitar el Estadio UNO, Marcos Rojo tuvo el plus de tener a todo el público en su contra. Los hinchas de Estudiantes no perdonan al zaguero por elegir a Boca por sobre su club y se lo hicieron saber durante los 90 minutos de partido.

"Fue lindo volver a jugar acá en UNO", soltó el zaguero apenas finalizó el partido. Sin embargo, el ex-Manchester United no fue bien recibido y fue silbado en cada toque de pelota. Pocas horas después del triunfo del Xeneize, una historia en Instagram echó más leña al fuego.

El jugador subió una foto con Agustín Rossi, una de las figuras del partido, y escribió "claro Agus, vos me la cantaste", ya que el arquero le anticipó que iba a atajar el penal de Díaz. El arquero también tiene pasado en el Pincha y tampoco fue reconocido como tal, aunque no al mismo nivel que lo del defensor. "Mamita... Qué fantasma", escribió un usuario simpatizante del club platense.

Esto despertó bronca en La Plata y mucho más luego de las historias de sus familiares cercanos. "Perdió el invicto. Pincha de mierda", se escucha en un video subido por Micaela, su hermana. Franco, su hermano, fue más directo: "Eso les pasa por chiflar a los pibes del club, loros".