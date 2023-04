Boca parece no encontrar paz y la reciente derrota ante Colón por 2 a 1 como local no trae para nada un buen clima en lo que será la primer semana de Jorge Almirón como nuevo entrenador. De esta forma, el club xeneize volvió a perder ante uno de los últimos del campeonato y el panorama no es para nada alentador.

En este contexto, otra de las malas noticias para los de la Ribera es la lesión de Frank Fabra, jugador que ingresó en el segundo tiempo en la derrota ante los de Santa Fe y que a los minutos debió abandonar el campo de juego por lesión. ¿Qué tiene finalmente el colombiano?

Lesión de Fabra: Qué tiene y cuándo podrá volver a jugar

A partir de esto, se pudo dar a conocer que Fabra sufrió el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha por lo que se espera una recuperación de aproximadamente 45 días. De esta forma, el ex Cali claramente se perderá el duelo ante San Lorenzo el próximo miércoles en donde Almirón hará su debut como nuevo entrenador.

Consecuentemente, en caso de recuperarse en este lapso de tiempo, Fabra podría regresar ante Deportivo Pereira el 24 de mayo, partido que representará la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además de esto, es una certeza que el defensor se perderá el partido ante River Plate por la Liga Profesional en el Monumental el cual se estará dando el 7 de mayo próximo.