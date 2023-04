Los hinchas de Boca no lo pueden creer: el motivo por el que Zeballos no está en la lista de convocados vs Deportivo Pereira

No es una novedad decir que Exequiel Zeballos sigue siendo uno de los juveniles con más futuro de los que han salido del semillero xeneize en los últimos años. Con apenas 20 años, el oriundo de "La Banda", en Santiago del Estero deslumbró a todo el Mundo Boca desde muy chico con su agilidad, velocidad y sus gambetas. Luego de un largo recorrido por inferiores, desde el 2020 el Changuito se volvió una fija en el plantel profesional xeneize y desde ahí no paró de afianzarse en el equipo de la Ribera.

Con 50 partidos en su espalda ya, Zeballos llevaba su mejor temporada a nivel continuidad en el 2022, pero su año se terminó tempraneramente debido a una dura lesión en la que se le fracturó la la tibia y le condicionó el ligamento de la pierna derecha. Y como si fuera poco, apenas se recuperó de dicha intervención quirúrgica, el extremo santiagueño debió pasar nuevamente por una operación en la otra pierna, ya que tuvo un problema en el menisco de la rodilla izquierda.

Pese a que disputó un puñado de minutos entre ambas lesiones, Zeballos regresó una vez más a las canchas el pasado sábado en la derrota ante Estudiantes y completó solo 16 minutos. Luego el partido, Jorge Almirón comentó que el Chango aún no estaba al 100% para ser titular y para la siguiente nómina de convocados, en la que el entrenador dio a conocer a los que representarán a Boca en el partido contra Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, el delantero quedó marginado de la lista y horas más tarde se conoció el motivo.

Según informó el periodista Augusto César, Zeballos no formó parte de los convocados porque terminó el partido contra el Pincha con un dolor en su rodilla, por lo que por precaución, Almiron decidió que no se concentre. Y si bien no sería una cuestión grave, ya que no se notificó parte médico y solo se trataría de una cuestión de una dolencia.

Lógicamente, al enterarse de esto, los hinchas en redes sociales lamentaron una nueva ausencia por temas físicos del Changuito. Será cuestión de días y de prácticas para volver a ver a Zeballos en plenitud, algo que Jorge Almirón espera con ansias ya que se supo que el santiagueño será importante en su ciclo.